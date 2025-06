De olho na China, Japão realiza 1º teste de mísseis em seu território

O exército do Japão anunciou nesta terça-feira, 24, que realizou um teste de míssil pela primeira vez em território japonês, em um momento em que o país acelera seu desenvolvimento militar para conter a ameaça da China. O teste de disparo do míssil de curto alcance Type 88 superfície-navio foi realizado no campo de tiro antiaéreo de Shizunai, na ilha principal de Hokkaido, no extremo norte do Japão. Cerca de 300 soldados participaram do exercício da 1ª Brigada de Artilharia da Força de Autodefesa Terrestre (GSDF, na sigla em inglês), usando um míssil de treinamento que tinha como alvo um barco não tripulado a cerca de 40 quilômetros da costa sul de Hokkaido, disseram as autoridades.

Devido a limitações de espaço e preocupações com a segurança, o Japão já realizou testes de mísseis nos territórios dos Estados Unidos, um aliado do tratado, e da Austrália, um dos principais parceiros de defesa do Japão, onde há vastos campos de treinamento disponíveis. Teste ressalta busca do Japão por exército autossuficiente O primeiro teste de míssil doméstico ressalta o impulso do Japão em direção a um exército mais autossuficiente e sua aquisição de recursos de contra-ataque como uma dissuasão à atividade naval cada vez mais assertiva da China nos mares regionais. O Japão também está preocupado com os crescentes exercícios militares conjuntos entre a China e a Rússia ao redor da costa japonesa. Japão e Rússia, um vizinho ao norte de Hokkaido, têm disputas territoriais.

De acordo com sua Constituição pacifista, o Japão costumava limitar o uso da força apenas para autodefesa, mas rompeu com essa política em 2022, quando adotou a estratégia de segurança quinquenal em andamento, que aponta a China como o maior desafio estratégico e exige uma aliança mais estreita entre os japoneses e os EUA. Atualmente, o país está trabalhando para implantar mísseis de cruzeiro de longo alcance, incluindo Tomahawks comprados dos EUA, a partir do final deste ano. O Japão também está desenvolvendo mísseis superfície-navio Type 12 com um alcance de cerca de 1 mil quilômetros, 10 vezes maior que o do Type 88. O míssil guiado Type 88 montado em caminhão, desenvolvido pela Mitsubishi Heavy Industries do Japão, tem um alcance de cerca de 100 quilômetros.