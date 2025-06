Crespo diz que volta 'melhor' do que antes e promete São Paulo 'competitivo'

O argentino Hernán Crespo, de volta ao comando do São Paulo, disse nesta terça-feira (24) que hoje é um "melhor treinador" do que era em sua primeira passagem no clube e prometeu trabalhar para formar um time "competitivo". Vivendo uma crise que provocou a demissão de Luis Zubeldía, o Tricolor anunciou Crespo como seu novo técnico no dia 18 de junho. Ele retorna depois de uma passagem entre fevereiro e outubro de 2021, na qual conquistou o Campeonato Paulista.

"Acho que sou um melhor treinador neste momento (...) A pessoa não muda, continuo sendo a mesma pessoa de antes, mas, sim, tenho mais ferramentas a oferecer a um grupo de trabalho", disse o argentino em sua apresentação. "O que vai acontecer?", continuou. "Nenhum treinador tem a fórmula mágica. Não existe o manual do treinador vencedor (...). O que posso dizer é que o time vai ser muito competitivo". Crespo estava sem clube desde que deixou o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos, em novembro do ano passado. Ele assinou contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. O argentino disse sentir "muito amor" por sua etapa anterior no clube paulista, apesar de ter sido "atípica" por conta da pandemia de coronavírus: "Ficamos oito meses e nunca tivemos tempo para trabalhar (...), eu tive covid, tudo foi muito difícil".

Com Zubeldía, o São Paulo venceu apenas um dos seus últimos sete jogos no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 14ª posição na tabela com 12 pontos, metade dos somados pelo líder Flamengo. Por outro lado, o Tricolor está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e em agosto vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. "Tenho muito respeito pelo trabalho do Zubeldía", disse Crespo, que pediu "paciência" para resolver os problemas da equipe.