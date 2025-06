Bia Haddad estreia com vitória no WTA 500 de Bad Homburg; Swiatek elimina Azarenka

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 do mundo, estreou com vitória no WTA 500 de Bad Homburg, disputado na grama, ao bater a americana Ashlyn Krueger (N.31) nesta terça-feira (24), pela primeira rodada do torneio.

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e nove minutos.