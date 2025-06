Al Ahly e Porto empatam (4-4) e se despedem da Copa do Mundo de Clubes

O Al Ahly do Egito e o Porto de Portugal empataram em 4 a 4 num jogo eletrizante nesta segunda-feira (23) em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas com as duas equipes sendo eliminadas após a terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes.

O Porto é o segundo time europeu a ser eliminado precocemente deste torneio internacional, depois do Atlético de Madrid, que foi eliminado no Grupo B.