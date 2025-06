Zelensky se reuniu com Charles III em visita ao Reino Unido para reforçar cooperação em defesa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Zelensky, que havia sido recebido por Charles III em março, se reunirá posteriormente com o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, após os novos ataques lançados pela Rússia na noite passada contra Kiev e sua região.

O líder ucraniano, que busca reforçar o apoio internacional ao seu país após mais de três anos de invasão russa, também participará esta semana de uma cúpula da Otan na cidade holandesa de Haia.

Um porta-voz de Zelensky disse à imprensa que o principal objetivo de sua viagem ao Reino Unido é "aprofundar a cooperação em matéria de defesa".

Além de se reunir com o rei Charles III e o primeiro-ministro Keir Starmer, a agenda de Zelensky inclui encontros com os presidentes de ambas as câmaras do Parlamento britânico, Lindsay Hoyle e Lord John McFall, segundo o porta-voz do líder ucraniano.