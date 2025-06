Trump 'ainda está interessado' em solução diplomática com Irã, segundo Casa Branca

"Se o regime iraniano se recusar a chegar a uma solução diplomática pacífica, na qual, por sinal, o presidente ainda está interessado e comprometido, por que o povo iraniano não deveria retirar do poder esse regime incrivelmente violento que os reprime há décadas?", disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, na Fox News.

Os Estados Unidos se juntaram no fim de semana à campanha militar de Israel para destruir o programa nuclear iraniano e bombardearam instalações de enriquecimento nuclear fortemente protegidas.

Funcionários do governo Trump insistiram repetidamente que o objetivo dos ataques era impedir que Teerã obtivesse a arma atômica, e não derrubar as autoridades.

Mas o presidente Donald Trump levantou dúvidas.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano não consegue fazer o Irã ser grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!!", publicou Trump no domingo em sua plataforma Truth Social, brincando com seu famoso acrônimo MAGA, como é conhecido o movimento ultraconservador americano "Make America Great Again".