4 questões-chave sobre as implicações do ataque dos EUA

Donald Trump fez pronunciamento, neste sábado, 21, anunciando que os Estados Unidos atacaram instalações nucleares no Irã. / Crédito: CARLOS BARRIA / POOL / AFP

Os EUA se juntaram aos israelenses na campanha aérea contra o regime de Teerã, lançando neste fim de semana um ataque contra três instalações nucleares do regime de Teerã. Os EUA afirmaram que se tratou de uma operação pontual, mas ao mesmo tempo deixaram a porta aberta para novas ações. O ataque imediatamente provocou temor de uma escalada ainda maior nas tensões na região e especulações sobre quais vão ser os próximos passos da teocracia iraniana e sobre a estabilidade do regime. Também permanece em aberto qual será o efeito da ação sobre o futuro do programa nuclear iraniano.

Como o Irã pode reagir? Horas após o anúncio do ataque, mísseis iranianos atingiram Israel, deixando pelo menos 23 feridos, de acordo com a imprensa israelense. O Irã também ameaçou uma retaliação contra os EUA. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou em um post na rede X que os ataques dos EUA "terão consequências duradouras" e que Teerã "se reserva todas as opções" para retaliar. Apesar das ameaças verbais, ainda não está claro que curso de ação o Irã pode tomar. Na semana passada, diante da ofensiva israelense, o Irã também lançou ataques retaliatórios contra Israel, mas eles tiveram alcance limitado em comparação com as amplas ações aéreas israelenses, provocando danos localizados.

Já os ataques israelenses decapitaram parte do alto comando iraniano e atingiram dezenas de instalações militares. Nos últimos 21 meses, desde a ofensiva terrorista de 7 de Outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que foi o pontapé para a atual fase de crise no Oriente Médio, o regime de Teerã também perdeu parte da capacidade de retaliação. Israel começou a atacar e enfraquecer grupos apoiados pelo regime de Teerã. O primeiro atingido foi o Hamas, que hoje parece limitado a uma pequena guerrilha e que só mantém algum poder com a manutenção de dezenas de reféns israelenses. Israel ainda eliminou parte considerável da liderança do grupo libanês Hezbollah em bombardeios e uma sofisticada operação de sabotagem que contou com pagers explosivos. Israel também lançou pesados bombardeios contra os rebeldes houthis do Iêmen, embora esse último grupo tenha sofrido menos danos que o Hamas e o Hezbollah.

Além disso, o Irã perdeu o antigo regime aliado na Síria após a queda do ditador Bashar al-Assad. Especialistas ainda especulam sobre qual pode ser a reação do Irã. Mesmo enfraquecido, o País pode adotar ações amplas. Uma das grandes preocupações seja que o país use suas forças navais para bloquear o Estreito de Ormuz, o canal de saída do Golfo Pérsico, por onde circula 20% do petróleo mundial. O Irã ainda poderia lançar ataques, com mísseis ou mílicias aliadas, contra navios bases americanas no Oriente Médio, que no momento são ocupadas por 40 mil soldados dos EUA. Um ataque também poderia ser feito contra aliados dos EUA, como os estados árabes do Golfo. Ou o Irã pode escolher não fazer nada. Ou se limitar a lançar um ataque simbólico para tentar salvar as aparências. Essa última opção já ocorreu antes.

Em 2020, após Donald Trump, no primeiro mandato, ordenar um ataque aéreo a um aeroporto do Iraque para matar o general iraniano Qasem Soleimani, o regime de Teerã se limitou a lançar 16 mísseis contra bases americanas no Iraque. O ataque não causou prejuízos significativos e os iranianos avisaram ao governo iraquiano, deixando tempo para que os militares americanos se preparassem. Diante do impacto limitado, os EUA não retaliaram. Até onde vai o envolvimento dos EUA? Horas após os ataques, membros do governo americano argumentaram que a operação não representa uma guerra contra o Irã e que se tratou de uma ação militar pontual para frear a capacidade nuclear com o Irã.