Protestos contra Otan, gastos militares e guerra com Irã marcam vésperas de cúpula em Haia

Às vésperas da reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que começa nesta terça-feira, 24, centenas de pessoas protestaram em Haia, na Holanda contra a entidade, gastos militares e um possível confronto com o Irã. Manifestações foram vistas também nos EUA, França, Paquistão, Grécia e Filipinas.

Segundo a Associated Press (AP), embora o foco dos protestos de ontem em Haia fosse a própria Otan e a guerra em Gaza, iranianos aderiram ao ato com faixas que diziam "não à guerra contra o Irã", em reação aos ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no dia anterior.