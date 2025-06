Legado de faraó egípcia não foi destruído por causa do seu gênero, indica estudo

Ela foi uma das governantes mais bem-sucedidas do antigo Egito, mas o legado da rainha Hatshepsut foi sistematicamente apagado por seu enteado e sucessor após a sua morte.

Sua pesquisa, baseada em outros estudos recentes e que será publicada na revista acadêmica de arqueologia Antiquity, argumenta que as motivações de Tutmés III eram muito mais complexas, o que lança mais dúvidas sobre a teoria de uma represália contra uma mulher no trono.

Os primeiros estudiosos acreditavam que o enteado de Hatshepsut, Tutmés III, lançou uma campanha póstuma de difamação contra ela por vingança e ódio, entre outras coisas, porque queria eliminar qualquer ideia de que uma mulher podia governar com sucesso

Hatshepsut governou o Egito há aproximadamente 3.500 anos, após a morte de seu marido, Tutmés II. Primeiramente, exerceu como regente do seu enteado, o príncipe herdeiro, mas conseguiu consolidar o poder por direito próprio e se tornou rainha-faraó.

Os especialistas afirmam que ela ampliou as rotas comerciais e encomendou construções extraordinárias, entre elas um túmulo incomparável no Vale dos Reis, na margem ocidental do Nilo.

Wong reavaliou uma série de materiais provenientes de estátuas danificadas descobertas durante escavações realizadas entre 1922 e 1928. Ele afirmou que não há dúvidas de que Tutmés III trabalhou para eliminar as evidências dos feitos de Hatshepsut, mas que seus esforços "talvez tenham sido motivados por uma necessidade ritual, mais do que por uma antipatia declarada".