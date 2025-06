Juliana Marins: últimas notícias do resgate da brasileira em vulcão na Indonésia

O resgate da brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, recomeçou nesta segunda-feira, 23, em fuso horário brasileiro. A notícia foi compartilhada pela família da jovem em publicação na rede social.

O acidente aconteceu na madrugada do sábado, 21, e as ações de resgate foram suspensas no terceiro dia por condições adversas. O fuso horário da Indonésia está 10 horas à frente do Brasil, e a retomada do quarto dia iniciou às 6h de terça-feira, no horário local.