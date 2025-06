Israel ataca instalações militares no oeste do Irã

"Mais de 15 aviões de combate atacaram na região de Kermanshah, no Irã, neutralizando várias instalações de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra direcionados ao território israelense", afirmou o Exército em um comunicado.

O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira (23) que atacou áreas de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na província de Kermanshah, região oeste do Irã, no 11º dia de confronto entre os dois países.

Nesta segunda-feira, o Irã ameaçou o governo dos Estados Unidos com severas consequências por seus ataques contra as instalações nucleares da República Islâmica.

No domingo, os Estados Unidos se uniram à ofensiva israelense e bombardearam três instalações nucleares iranianas.

Israel iniciou em 13 de junho ataques em larga escala contra o Irã, visando as instalações nucleares e de mísseis do país, assim como seus comandantes militares.

"O Exército israelense continua seus esforços para reduzir as capacidades militares do regime iraniano", acrescenta a nota.

"O ato hostil (...) ampliará o alcance dos alvos legítimos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã e abrirá o caminho para a expansão da guerra na região", declarou o porta-voz das Forças Armadas, Ebrahim Zolfaghari.

"Os combatentes do islã infligirão consequências sérias e imprevisíveis com operações (militares) poderosas e direcionadas", acrescentou na televisão estatal.

Em Israel, as sirenes soaram em várias regiões nesta segunda-feira, pouco após um alerta do Exército sobre o lançamento de mísseis do Irã.