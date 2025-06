Irã lança ataque de retaliação contra base americana no Catar

O Irã lançou nesta segunda-feira, 23, ataques contra alvos americanos no Oriente Médio como retaliação ao bombardeio contra suas centrais nucleares feito pelos EUA no fim de semana.

O Irã afirma que entrou em contato com autoridades catarianas e avisou com antecedência que os ataques estavam por vir, a fim de minimizar as baixas, de acordo com três autoridades iranianas familiarizadas com os planos.

O Catar afirmou que suas defesas aéreas interceptaram com sucesso os mísseis iranianos. "Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e à escala dessa agressão descarada, em conformidade com o direito internacional", disse Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, em uma publicação no X.

O governo americano monitora a situação. "A Casa Branca e o Departamento de Defesa estão cientes e monitorando de perto as possíveis ameaças à Base Aérea de Al-Udeid, no Catar", disse a Casa Branca em nota.

A base estava em alerta para ataques há dias, desde o início do confronto entre Israel e Irã.