Irã considera pausar cooperação com AIEA, que alerta para 'danos significativos' em Fordow

O Parlamento do Irã está considerando aprovar uma legislação que suspenderá a cooperação de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas, segundo a agência de notícias Mehr. Presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf acusou a AIEA de não demonstrar conduta profissional e de ser utilizada como instrumento político, desconsiderando a natureza pacífica do programa nuclear do Irã e o compromisso de não utilizá-lo de outra forma.

Os comentários aconteceram nesta segunda-feira, 23, após ataques dos EUA contra unidades nucleares iranianas durante o fim de semana e persistência da ofensiva israelense contra o Irã.