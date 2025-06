Haliburton, astro do Indiana Pacers, sofre ruptura do tendão de Aquiles

O astro do Indiana Pacers Tyrese Haliburton sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita, durante a derrota da equipe para o Oklahoma City Thunder no Jogo 7 das Finais da NBA, informaram vários veículos de imprensa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (23).

O armador de 25 anos corre o risco de ficar fora de toda a temporada 2025/2026 por conta da lesão, segundo a ESPN e o jornal The Athletic.