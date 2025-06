Gastos militares da Alemanha vão chegar a 3,5% do PIB em 2029

O gasto militar representará 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, frente aos atuais 2%, antes de chegar a 3,5% em 2029, um dos objetivos que os países da Otan deveriam estabelecer esta semana durante uma cúpula em Haia. A isto deve-se somar um adicional de 1,5% do PIB em segurança, chegando a um total global de 5%, a possível nova meta da aliança militar.

A Alemanha prevê um aumento contínuo de seu esforço no setor da defesa até chegar a 3,5% do PIB em 2029, informaram fontes governamentais nesta segunda-feira (23), às vésperas da apresentação do planejamento orçamentário nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sob a pressão do presidente americano, Donald Trump, e a ameaça russa, os 32 países da aliança se reunirão na terça e na quarta-feira para abordar um novo compromisso até pelo menos 5% do PIB de seus gastos de segurança, entre eles 3,5% reservados ao setor estritamente militar.

Até agora, o objetivo fixado pelo organismo era de 2% do PIB.

O governo do conservador Friedrich Merz, no cargo desde maio, se comprometeu com um aumento maciço de investimentos para rearmar a Alemanha e vai apresentar na terça-feira ao conselho de ministros seu projeto de orçamento de 2025, assim como as grandes diretrizes para 2026-2029.

jpl/smk/clr/mab/es/mb/mvv/dd