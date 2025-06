EUA querem excluir Irã da rota comercial Rússia-China, diz analista

A rota Transcaspiana é uma rota comercial do sudeste asiático que liga a China com a Europa via Cazaquistão, Azerbaijão, Mar Cáspio e Turquia, entre outros. Para Laterza, a entrada dos Estados Unidos no conflito deve ser analisada no contexto de uma nova ordem mundial emergente onde a desintegração da globalização sugere a criação de blocos econômicos regionais rigidamente controlados.

“Os EUA estão se reorientando para um confronto de longo prazo na região da Ásia-Pacífico e tentando retirar o Irã do contexto geoeconômico construído pela China e pela Rússia através da rota Transcaspiana, que alijaria a Europa e as rotas comerciais controladas pelo eixo atlanticista [do Atlântico Norte, ou seja, dos EUA e da Europa]”, explicou.

Essa avaliação diverge das narrativas oficiais, que sustentam que a guerra é movida para impedir o programa nuclear do Irã de chegar a uma bomba nuclear, o que o Irã sempre negou. Em 2018, no primeiro governo Trump, os EUA se retiraram, sem consultar seus parceiros, do acordo nuclear firmado em 2015 com Irã, que contou com apoio da França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China.

Entrada da embaixada de Israel em Brasília. Foto: José Cruz/Agência Brasil

EUA junto com Israel

Por outro lado, o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) Roberto Goulart Menezes defende que ainda é cedo para avaliar o grau de compromisso dos Estados Unidos na guerra e as mudanças geopolíticas que sua entrada no conflito vai desencadear.

Ainda assim, Menezes sustenta que os ataques de Washington contra o Irã evidenciam que Israel não age sozinho, como muitos pensavam.

“Israel sempre atuou com a anuência dos Estados Unidos, diferente da ideia de que Israel estava liderando os ataques para depois os Estados Unidos decidissem apoiar ou não esse tipo de ataque, nós vimos, então, que o apoio incondicional dos Estados Unidos foi renovado a Israel”, comentou.

Menezes avalia que, por enquanto, o ataque dos Estados Unidos contra o Irã foi limitado ao seu programa nuclear e é preciso esperar para ver se haverá mais ações de Washington para viabilizar uma mudança de regime político no país persa.

“Ainda teria que ter um pouco mais de elementos para saber se vai haver uma derrubada do regime no Irã, se os Estados Unidos vão se envolver com algum tipo de atos que possam levar a uma sublevação no Irã ou em uma derrubada do regime”, acrescentou.

Como o ataque ordenado por Trump não foi aprovado pelo Congresso americano e gerou questionamentos internos sobre sua legalidade, Menezes avalia que Trump deve ser mais cauteloso. “Isso pode tornar mais comedida a sua reação”, completou.

Eficácia do ataque

O analista geopolítico Rodolfo Queiroz Laterza também questiona a eficácia do ataque dos Estados Unidos contra o Irã que, apesar do esforço, não teria atingido nenhum objetivo militar decisivo.

“A usina nuclear de Fordow não foi totalmente destruída conforme análises de bastidores dos próprios norte-americanos. No entanto, espera-se que a mídia ocidental o retrate como um sucesso, ecoando o ataque à base aérea de Shayrat em 2017, sob o governo Trump, que serviu mais como teatro político do que como uma jogada estratégica”, disse.

Já o governo Trump sustenta que o ataque foi um sucesso e conseguiu inviabilizar as usinas nucleares atingidas.

Mudança de regime

Iniciada sob o argumento de impedir o Irã de construir bombas atômicas, as autoridades israelenses nunca esconderam a intenção de derrubar o regime político iraniano. Já os Estados Unidos vinham se limitando a cobrar a restrição do programa nuclear de Teerã. Porém, após o ataque contra o país, Trump sugeriu buscar uma mudança no regime político.

“Não é politicamente correto usar o termo ‘mudança de regime’, mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o Irã grande novamente, porque não haveria uma mudança de regime?’’, questionou neste domingo (22) Trump em uma rede social.

Para Laterza, derrubar o regime político iraniano é uma “fantasia ocidental”.

“Após 45 anos de sanções e isolamento internacional, Teerã não apenas sobreviveu, como também fortaleceu sua posição. Suas ações contra Israel, tanto simbólicas quanto materiais, apenas fortaleceram a solidariedade xiita em toda a região. Longe de enfraquecer, sua liderança se tornou mais profundamente enraizada – forjada pela resistência e imune à manipulação externa”, avaliou Laterza.

Entenda

Acusando o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, Israel lançou um ataque surpresa contra o país no último dia 13, expandindo a guerra no Oriente Médio.

Neste sábado (21), os Estados Unidos atacaram três usinas nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Esfahan.

O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e que estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos para estabelecer acordos que garantissem o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual é signatário.

No entanto, a AIEA vinha acusando o Irã de não cumprir todas suas obrigações, apesar de reconhecer que não tem provas de que o país estaria construindo uma bomba atômica. O Irã acusa a agência de agir “politicamente motivada” e dirigida pelas potências ocidentais, como EUA, França e Grã-Bretanha, que têm apoiado Israel na guerra contra Teerã.

Em março, o setor de Inteligência dos Estados Unidos afirmou que o Irã não estava construindo armas nucleares, informação que agora é questionada pelo próprio presidente Donald Trump.

Apesar de Israel não aceitar que Teerã tenha armas nucleares, diversas fontes ao longo da história indicaram que o país mantém um amplo programa nuclear secreto desde a década de 1950. Tal projeto teria resultado no desenvolvimento de pelo menos 90 ogivas atômicas.