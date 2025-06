EUA pede que América Latina escolha 'de que lado' está sobre Irã

Venezuela, Cuba e Nicarágua se solidarizaram com o Irã. Brasil condenou os ataques. Uruguai expressou preocupação pela ofensiva e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, citou o falecido papa Francisco para dizer que "a guerra é o maior fracasso da humanidade". A Argentina, em contrapartida, apoiou Washington

Os países da América Latina e do Caribe devem escolher "de que lado vão estar" em um conflito envolvendo o Irã, afirmou nesta segunda-feira, 23, uma funcionária do Departamento de Estado americano na véspera da assembleia-geral da OE, cujo nome não foi divulgado, com o argumento de que a entrevista coletiva concedida por ela era apenas informativa.

Antígua e Barbuda acolhem a partir de terça-feira a 55ª assembleia-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) dias depois que os Estados Unidos bombardearam várias usinas nucleares iranianas em apoio a uma ofensiva militar israelense.