Estado de Nova York projeta construção de nova central nuclear

Hochul recorreu à Autoridade de Energia de Nova York para desenvolver uma central nuclear com capacidade de pelo menos um gigawatt, segundo um comunicado de imprensa do governo estadual.

Hochul reconheceu que alguns residentes tinham dúvidas sobre a segurança, mas expressou sua confiança no "desenho nuclear do século XXI".

A central será construída no norte do estado de Nova York, de onde Hochul assegurou em uma coletiva de imprensa que há várias comunidades que desejam hospedar a instalação porque "sabem que se trata de empregos bem remunerados e de longo prazo".

As empresas energéticas dos Estados Unidos têm tentado aumentar a capacidade nuclear, um setor com má reputação no país após um acidente na planta de Three Mile Island, na Pensilvânia, em 1979.

jmb/dw/dga/mel/lm/rpr