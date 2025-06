Em contatos com Irã e Iraque, Putin condena 'agressão sem justificativa' contra iranianos

Como publicado numa declaração do Ministério das Relações Exteriores russo, Moscou condena veementemente os ataques americanos às instalações nucleares no Irã, e o departamento diplomático pediu o fim das violências.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, em reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que os ataques contra os iranianos são "uma agressão sem provocação, sem fundamento ou justificativa", segundo a agência de notícias Tass . No encontro com o representante de Teerã, ele reafirmou que a posição russa "é bem conhecida".

Em ligação com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Al-Sudani, nesta segunda-feira, 23, Putin discutiu a situação no Oriente Médio e teve "uma ampla troca de opiniões", de acordo com comunicado citado pela Interfax. "Ambas as partes observaram que essas ações, que violam gravemente a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras normas do direito internacional, estão repletas de consequências extremamente perigosas e imprevisíveis para a estabilidade da região e de todo o sistema de segurança global", diz.

Putin e Al-Sudani "também expressaram preocupação com os riscos emergentes para os mercados globais de energia e enfatizaram a importância de continuar a cooperação ativa no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+)", informou.