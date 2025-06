De la Cruz volta a sentir dores e segue como dúvida no Flamengo para Copa de Clubes

O meia uruguaio Nicolás de la Cruz voltou a sentir dores na recuperação da lesão que sofreu no joelho e segue como dúvida no Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, informou o clube carioca nesta segunda-feira (23).

O último jogo de De la Cruz foi no dia 18 de maio, no empate em 0 a 0 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve ser substituído no segundo tempo devido a uma torção no joelho esquerdo.