Crescente Vermelho afirma que bombardeio israelense atingiu área próxima a seu edifício em Teerã

O Crescente Vermelho - equivalente à Cruz Vermelha em países de maioria muçulmana - iraniano informou que um bombardeio israelense atingiu uma área próxima a seu prédio no norte de Teerã nesta segunda-feira, no 11º dia de confronto entre Irã e Israel.

"Novo ataque ao redor do prédio do Crescente Vermelho", escreveu o serviço de emergência em uma publicação em seu canal do Telegram, acompanhada de um vídeo que mostra uma coluna de fumaça no local do ataque.