Costa leste dos EUA sofre primeira onda de calor 'extremamente perigosa' do ano

A primeira grande onda de calor deste ano nos Estados Unidos começou no fim de semana e atingiu seu ápice na segunda-feira nas principais regiões metropolitanas do leste do país, como Washington, Baltimore, Filadélfia e Nova York.

Uma onda de calor "extremamente perigosa" atinge, nesta segunda-feira (23), a costa leste dos Estados Unidos, com temperaturas próximas a 40 graus Celsius na região metropolitana de Nova York, o que levou as autoridades a instalarem "centros de refrigeração".

As autoridades locais pediram aos idosos e moradores em situação de risco, seja por patologias respiratórias ou pela falta de acesso a ar-condicionado, que se mantenham hidratados ou procurem "centros de refrigeração", como as bibliotecas.

"Este calor extremo não será apenas desconfortável e opressivo para os nova-iorquinos. Será brutal e perigoso se as medidas necessárias não forem tomadas", alertou o prefeito de Nova York, Eric Adams, lembrando que todos os anos 500 pessoas morrem por causa do calor na cidade de oito milhões de habitantes.

Há uma frente alongada de alta pressão "estacionada sobre a metade oriental do país" que "continuará gerando uma onda de calor extremamente perigosa esta semana. O risco de calor extremo se estenderá hoje do Meio-Oeste até o Atlântico médio", adverte o NWS. "Sabe-se que este nível de risco de calor é pouco frequente (...) com pouco ou nenhum alívio durante a noite", acrescenta.

A onda de calor será a protagonista das primárias do Partido Democrata, na segunda e na terça-feira, que escolherá o candidato a prefeito de Nova York. As pesquisas apontam dois candidatos como favoritos: o centrista Andrew Cuomo e a estrela emergente da esquerda Zohran Mamdami.

"Votem no dia das eleições, mesmo que faça 100 graus (Fahrenheit, 37 graus Celsius)", declarou no fim de semana Cuomo, ex-governador do estado de Nova York.