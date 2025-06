Chanceler iraniano visita Moscou para consultas de 'gran importância'

"Nesta nova situação perigosa (...) nossas consultas com a Rússia certamente podem ser de grande importância", declarou Abbas Araqchi em Moscou à televisão iraniana, segundo as agências de notícias russas.

O chefe da diplomacia iraniana destacou nesta segunda-feira (23) que chegou a Moscou com o plano de fazer consultas de "grande importância" e se reunir com o presidente russo Vladimir Putin, após os ataques americanos contra instalações nucleares da República Islâmica.

Araqchi, que anunciou em Istambul que viajaria à capital russa para se reunir com Putin nesta segunda-feira, chegou a Moscou na noite de domingo "para consultas com o presidente (russo) e outros funcionários oficiais", destacou a agência oficial iraniana Irna.

As conversas abordarão a "situação regional e internacional após a agressão militar dos Estados Unidos e do regime sionista contra o Irã", segundo a mesma fonte.

A Rússia condenou com veemência no domingo os ataques americanos contra instalações nucleares no Irã, denunciando bombardeios "irresponsáveis" contra seu principal aliado no Oriente Médio.

Desde 13 de junho, primeiro dia dos ataques israelenses contra o Irã, Vladimir Putin se declara "pronto" para "desempenhar um papel de mediador com o objetivo de evitar uma nova escalada de tensões", segundo o Kremlin.