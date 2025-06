Caso Madeleine McCann: suspeito pode sair mais cedo da prisão após doadora pagar multa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O pagamento antecipa sua possível data de libertação para 17 de setembro, informou um porta-voz do Ministério Público à Associated Press por e-mail.

Brueckner não foi indiciado no caso McCann, no qual está sendo investigado por suspeita de assassinato. Ele passou muitos anos em Portugal, incluindo na Praia da Luz, Algarve, na época do desaparecimento de Madeleine. Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento dela.

Investigadores no Reino Unido, Portugal e Alemanha ainda estão buscando respostas sobre o que aconteceu na noite em que Madeleine, de 3 anos, desapareceu. Ela estava no mesmo quarto que seu irmão e sua irmã, gêmeos de 2 anos, enquanto seus pais, Kate e Gerry, jantavam com amigos em um restaurante próximo.

A multa pendente estava relacionada a processos anteriores contra o suspeito, relacionados a falsificação e lesão corporal, informou o semanário Der Spiegel. Ele corria o risco de passar mais 111 dias na prisão por não poder pagar o valor sozinho. A revista Der Spiegel informou que uma ex-funcionária da Polícia Criminal Federal da Alemanha pagou a multa, mas ela havia dito à publicação que tentou rescindir o pagamento quando descobriu o real motivo.