A uma semana do início do torneio de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Queen's no fim de semana, se colocou a 1.300 pontos do número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, de acordo com o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (23).

Nos torneios de preparação para Wimbledon, grande evento da temporada de grama, Alcaraz somou uma boa quantidade de pontos no ATP 500 de Queen's (Londres), torneio do qual havia sido eliminado na segunda rodada no ano passado.