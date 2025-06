Botafogo terá '100% de respeito, mas zero medo' contra o Atlético, diz Renato Paiva

O Botafogo terá no Atlético de Madrid um adversário intenso em nível físico e tático, mas nem por isso entrará em campo com medo na terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, disse neste domingo (22) o técnico do time carioca, o português Renato Paiva. Botafogo e Atlético se enfrentam nesta segunda-feira no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia), e os espanhóis precisam vencer por três gols de diferença para se classificar para as oitavas de final

O time do técnico Diego Simeone precisa da vitória elástica depois da goleada sofrida para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 na estreia e de vencer o Seattle Sounders por 3 a 1 na segunda rodada. Se empatar com o Botafogo, dependeria de uma vitória do Seattle sobre o PSG, que farão jogo simultâneo. Se vencer por dois gols de diferença, o Atlético terá que esperar um empate entre o time americano e o campeão da Europa. Já o time carioca, precisa de pelo menos um empate para se classificar como primeiro do grupo "Pensamos encontrar bem uma estratégia que consiga deixar nosso gol zerado", disse Paiva em entrevista coletiva na véspera da partida.

O Atlético "é uma das equipes de nível mais físico do mundo, então imagina amanhã tendo que buscar um resultado de três gols. Conhecendo Simeone, sei que ele vai motivá-los. É o que eu digo, 100% de respeito e zero de medo", acrescentou. - "Tamanho da montanha" - "Não vamos jogar em cima da vantagem (...) você imagina o tamanho da montanha. Ela está aí e nós vamos tentar escalar como fizemos com a anterior. Vamos ver se somos capazes de fazer isso", continuou o português.

Paiva disse que o jogo contra o Atlético não será parecido com o do PSG, que o Botafogo derrotou por 1 a 0, na maior surpresa da competição até aqui. "Me surpreenderia muito se o Atlético controlasse a bola de forma tão trabalhada como o PSG. O Atlético é uma equipe mais prática. Não é direto, o jogo deles é trabalhado, mas com dinâmicas diferentes da do Paris. Eles não têm a paciência, e isso não é uma crítica, o treinador só entende que pode chegar ao ataque de outra forma", analisou. O treinador prometeu que o Botafogo não perderá sua essência: "Esperar que o Atlético tenha a bola a todo tempo e nós apenas defendermos, nós estaremos apenas retardando o gol deles. Temos que jogar".