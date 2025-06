Após falas de Trump, Medvedev nega que Rússia tenha intenção de fornecer armas nucleares ao Irã

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, negou qualquer intenção de Moscou de fornecer armas nucleares a Teerã. "A Rússia não tem intenção de fornecer armas nucleares ao Irã porque, ao contrário de Israel, somos signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear", escreveu no X, após o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir que os russos poderiam fornecer armamento aos iranianos.

O ex-presidente da Rússia afirmou ter conhecimento direto sobre os riscos desse tipo de decisão. "Sei muito bem o que isso implicaria, tendo supervisionado nossas forças nucleares como presidente." Ainda assim, alertou para a possibilidade de outros países seguirem esse caminho, "e foi isso que foi dito" em publicação feita por ele no domingo.