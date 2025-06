A complexa estrutura de poder político e militar do Irã

Lider supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei / Crédito: AFP PHOTO / HO / LEADER.IR

A ofensiva militar de Israel contra o Irã neste mês de junho marcou uma escalada dramática em um conflito que já durava há muito tempo. Mas os ataques visavam mais do que apenas alvos militares e estratégicos. Em um discurso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exortou os iranianos a se rebelarem contra o que ele descreveu como um "regime cruel e opressivo". Seja como guerra psicológica ou apelo genuíno à revolta, a mensagem ressaltou o fato de que a liderança do Irã enfrenta um momento delicado.

Anos de sanções internacionais, conflitos sociais internos e agora um confronto militar aberto levantaram novas questões sobre como funciona a república islâmica. A hierarquia de poder no Irã é notoriamente complexa. Existem conselhos e escritórios não eleitos que exercem imenso poder, designados ou monitorados por órgãos eleitos ou semi-eleitos. Aqui está um guia das principais figuras no topo da hierarquia política e militar do Irã e como o poder é exercido em Teerã. Líder supremo: Aiatolá Ali Khamenei Nomeado vitaliciamente em 1989 pela Assembleia dos Peritos Mais alta autoridade no Irã, o aiatolá Ali Khamenei detém poder direto ou indireto sobre todos os assuntos do Estado — da política externa à política interna. Ele nomeia os principais funcionários, incluindo os chefes da mídia estatal e do Judiciário, e tem representantes em quase todas as principais organizações.

Khamenei foi nomeado pela Assembleia dos Peritos após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini, líder da revolução de 1979. Trata-se de um órgão eleito de clérigos islâmicos encarregado de selecionar, supervisionar e, se necessário, destituir o líder supremo do Irã. O artigo 110 da Constituição descreve os deveres e poderes do líder supremo, incluindo a declaração de guerra e de paz, bem como a mobilização das Forças Armadas. Presidente do Irã: Masoud Pezeshkian Eleito em julho de 2024

Masoud Pezeshkian venceu a eleição presidencial antecipada do Irã em julho de 2024, após a morte repentina do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero dois meses antes. Ele é o nono presidente da república islâmica e o segundo oficial mais graduado do país, depois do líder supremo. Pezeshkian, conhecido por sua postura moderada, fez campanha prometendo promover reformas sociais limitadas, retomar as negociações com o Ocidente sobre o programa nuclear do Irã e responder ao descontentamento público provocado pela morte de Jina Amini em 2022, uma mulher curda de 22 anos que morreu sob custódia policial após ser presa por supostamente usar seu lenço de cabeça de forma muito frouxa. Os presidentes iranianos têm mandatos de quatro anos e são responsáveis pela gestão cotidiana do governo e pela representação do país na diplomacia internacional. No entanto, o poder está nas mãos do líder supremo, que detém autoridade sobre as Forças Armadas, o Judiciário e aspectos-chave da política externa.

Os presidentes não podem se sobrepor ao líder supremo em questões de importância estratégica. Líderes reformistas como Pezeshkian — e, antes dele, Hassan Rouhani, que negociou o acordo nuclear de 2015 com o governo Barack Obama — frequentemente enfrentaram forte resistência de instituições conservadoras, incluindo o Conselho dos Guardiães e a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês). Os esforços de Rouhani para aliviar as tensões com o Ocidente sofreram um revés significativo quando os EUA saíram do acordo nuclear em 2018, após uma decisão do então presidente Donald Trump durante o primeiro mandato. Conselho dos Guardiões Presidente: Ahmad Jannati, eleito em julho de 2024