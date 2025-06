Trump recorre à força contra o Irã

Os Estados Unidos estão em desacordo com a República Islâmica do Irã há quase meio século, mas o conflito permaneceu disfarçado por tentativas de dar uma chance à diplomacia, muitas vezes com relutância. Com a ordem do presidente Donald Trump de atacar as instalações nucleares do Irã, os Estados Unidos, assim como Israel, trouxeram o conflito à tona, e as consequências são incertas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Só saberemos se foi bem-sucedido se conseguirmos passar os próximos três a cinco anos sem que o regime iraniano adquira armas nucleares", estima Kenneth Pollack, ex-analista da CIA e agora membro da direção do Instituto do Oriente Médio. A inteligência americana não concluiu que o Irã estava construindo uma bomba nuclear. Os avanços nucleares de Teerã eram amplamente vistos como uma forma de pressão, e o país pode ter tomado precauções a possíveis ataques. Trita Parsi, crítico ferrenho da ação militar, acredita que Trump "tornou mais provável que o Irã se torne um Estado com armas nucleares nos próximos cinco a dez anos".

"Devemos ter cuidado para não confundir sucesso tático com sucesso estratégico", disse Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft. "A guerra do Iraque também foi bem-sucedida em suas primeiras semanas", observou. - Momento delicado -

Trump atacou uma semana após Israel lançar uma ofensiva militar, em um dos momentos mais críticos no país liderado por aiatolás desde que a Revolução Islâmica de 1979 derrubou o xá pró-Ocidente. Após o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, apoiado pelo Irã, Israel não apenas aniquilou grande parte de Gaza, como também desferiu um duro golpe no movimento libanês pró-iraniano Hezbollah. E o principal aliado do Irã entre os líderes árabes, o ex-presidente sírio Bashar al-Assad, foi deposto em dezembro.

Apoiadores do ataque de Trump argumentam que a diplomacia não estava funcionando e que o Irã se mantinha firme em seu direito de enriquecer urânio. "Ao contrário do que alguns dirão nos próximos dias, o governo americano não se precipitou em uma guerra. Na verdade, deu à diplomacia uma oportunidade real", disse Ted Deutch, ex-congressista democrata que agora lidera o Comitê Judaico Americano. "O regime iraniano assassino se recusou a chegar a um acordo", disse.