Sampdoria evita rebaixamento para 3ª divisão italiana em jogo caótico com a Salernitana

A Sampdoria evitou seu primeiro rebaixamento para a Serie C, a terceira divisão italiana, ao vencer a Salernitana fora de casa por 2 a 0 neste domingo (22), em jogo que foi interrompido aos 20 minutos do segundo tempo por uma confusão entre torcedores nas arquibancadas.

O clube genovês, campeão italiano em 1991, já havia vencido o jogo de ida também por 2 a 0, jogando em casa, no fim de semana passado.

Mas a volta neste domingo, em Salerno, foi interrompida no meio do segundo tempo e o jogo foi posteriormente suspenso depois que os torcedores da casa lançaram sinalizadores e lançaram cadeiras no gramado.

Os 4 a 0 no placar agregado para a Sampdoria podem inclusive se transformar em um 5 a 0 se a decisão for conceder vitória por 3 a 0 por conta dos incidentes.

A 'Samp' terminou a temporada na 18ª colocação na Serie B, na zona de rebaixamento, mas subiu para 17º e ganhou a chance de disputar o playoff pela permanência contra a Salernitana (16ª) graças à retirada de quatro pontos do Brescia (18º) como punição por infrações contábeis.