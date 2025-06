Otan chega a acordo sobre aumento de gastos militares; Espanha diz estar isenta

Aldo GAMBOA, com escritório da AFP em Madri

A ideia é articular esses 5% em duas partes: 3,5% de aumento em gastos militares em sentido estrito, mais 1,5% em temas de perímetro mais amplo (cibersegurança, proteção de fronteiras) e de utilidade tanto militar como civil.

A Otan quer que a reunião nos Países Baixos sirva para oficializar essa meta de elevação drástica dos gastos militares, como exigido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O líder americano pediu que os países passem da meta atual de gasto de 2% do PIB para 5%, um salto que, para muitos países da aliança, representa um esforço gigantesco.

Contudo, nem mesmo Washington está perto desse objetivo, com 3,19% em 2024, segundo estimativas da Organização do Tratado do Atlântico Norte.