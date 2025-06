Operação 'Martelo da Meia-Noite': entenda a estratégia dos EUA de ataque ao Irã

A operação de ataque aos iranianos teve início na madrugada de sexta-feira, 21, para sábado, 22, quando os aviões bombardeiros B-2 decolaram da base de Whiteman, no estado do Missouri.

Antes dos bombardeios do B-2, um submarino norte-americano que fica no Oriente Médio disparou mais de duas dúzias de mísseis Tomahawk contra alvos importantes da infraestrutura.

Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas, general Dan Caine, a operação ocorreu "com pouquíssimas pessoas em Washington cientes dos detalhes do plano".

Os bombardeiros B-2 foram escoltados por caças e contaram com reabastecimento aéreo feito por diversos aviões-tanques posicionados em ambos os lados do Oceano Atlântico.

Os bombardeios tiveram início às 02h da manhã de domingo, 22 (horário local). A Operação Martelo da Meia-Noite envolveu o uso de 75 munições guiadas de precisão, incluindo 14 bombas "bunker buster".

Segundo o New York Times, seis bombardeiros B-2 lançaram uma dúzia de bombas "bunker buster" de 14 toneladas sobre a central nuclear de Fordow. Além dela, foram atingidas as centrais de Isfahan e Natanz.

De acordo com o governo americano, os militares envolvidos na operação já retornaram para os Estados Unidos, e não houve disparos do Irã em nenhum momento. O governo iraniano, no entanto, lançou 30 mísseis contra Tel-Aviv após entrada dos EUA no conflito.