O pronunciamento de Trump após os ataques americanos ao Irã

"Há pouco, o Exército dos Estados Unidos lançou ataques massivos de precisão contra três importantes instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan."

"Todos nós ouvimos esses nomes há anos, enquanto construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo".

"Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e deter a ameaça nuclear representada pelo principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo".

"Esta noite, posso relatar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular".