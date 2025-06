'Conflito Israel-Irã tem estilo 'TikTok' e parece que não será prolongado', diz CEO da Eurasia

O CEO da consultoria Eurasia, Ian Bremmer, avalia que, ao menos até o momento, o conflito entre Israel e o Irã não é o início de uma "guerra prolongada", apesar de os Estados Unidos terem atacado as principais instalações nucleares iranianas. No entanto, a via de negociações ainda não avançou, alerta ele.

"Não é o início de uma guerra prolongada e desgastante ao estilo do cineasta americano Ken Burns pelos americanos, o que seria fortemente oposto pela maioria dos americanos e por muitos na própria base de Trump", diz Bremmer, em vídeo compartilhado no seu perfil no X.