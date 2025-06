China condena ataque dos EUA a instalações nucleares do Irã e pede cessar-fogo imediato

O governo da China condenou os ataques realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã, classificados como uma "grave violação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional". O país ainda apelou para que as partes envolvidas no conflito, "em especial Israel", cessem o fogo "o quanto antes".

As declarações foram feitas neste domingo por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em resposta a uma pergunta sobre a ofensiva americana contra os complexos de Fordow, Natanz e Isfahan. Pequim destacou que as instalações atingidas estão sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e criticou a ação por "intensificar a tensão no Oriente Médio".