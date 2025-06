Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2, em duas horas e oito minutos.

Duas semanas depois de uma vitória épica em Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conquistou o ATP 500 de Queen's neste domingo (22), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka (N.30).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o título, o espanhol de 22 anos vai com confiança para o torneio de Wimbledon (30 de junho - 13 de julho): disputou em Queen's sua quinta final consecutiva em cinco torneios, com quatro vitórias (Monte Carlo, Roma, Roland Garros e Queen's), e uma derrota, em Barcelona, contra o dinamarquês Holger Rune.

Esta também foi a 18ª vitória seguida de Alcaraz, alcançada com 33 'winners' e 18 aces ao longo da partida.

Formado principalmente no saibro, o jovem espanhol se tornou um especialista em grama. Desde que venceu em Queen's pela primeira vez, em 2023, foi campeão das duas edições seguintes de Wimbledon.

Num duelo entre dois excelentes sacadores, Alcaraz não desperdiçou o primeiro break point que teve no primeiro set, a única oportunidade de quebra que conseguiu nas duas primeiras parciais.