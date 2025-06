Agência nuclear do Irã diz que ataque contradiz lei: 'Indústria não será interrompida'

A Organização de Energia Atômica do Irã afirmou que o ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares iranianas "contradiz as leis internacionais".

"O inimigo americano, por meio do ciberespaço, assumiu a responsabilidade pelo ataque às instalações mencionadas, que estão sob a supervisão contínua da Agência Internacional de Energia Atômica, com base no Acordo de Salvaguardas e no Tratado de Não Proliferação Nuclear", diz a organização em nota.