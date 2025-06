Xabi Alonso prevê 'jogo intenso' contra o Pachuca na Copa de Clubes

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, espera um "jogo intenso" contra o Pachuca do México na Copa do Mundo de Clubes, que o time espanhol precisa vencer para não se complicar no Grupo H da competição. No cargo há menos de um mês, Alonso admitiu que ainda faz ajustes na equipe, depois do empate em 1 a 1 com o Al-Hilal na estreia no torneio disputado nos Estados Unidos, há três dias.

"Teremos um jogo intenso, muito importante, o qual queremos jogar bem e vencer. Nesta competição tão curta, na fase de grupos, depois do empate, temos a necessidade de vencer", disse o treinador espanhol em entrevista coletiva neste sábado (21), véspera do duelo com o Pachuca. "Acho que podemos jogar com os jogadores que temos, ter um meio-campo dominante. Evidentemente, é preciso trabalhar, repetir, sentir, mas com diferentes perfis é possível conseguir", continuou. Xabi Alonso, que assumiu o Real Madrid no final do maio, afirmou que sua equipe buscará "um jogo mais completo, com e sem a bola" contra o Pachuca do técnico Jaime Lozano, que também tem poucos dias de trabalho no clube mexicano. "Tudo tem seu tempo, mas o calendário e as exigências te obrigam a competir", considerou o espanhol.

Alonso também falou sobre a importância do atacante brasileiro Vinícius Júnior e descartou a possibilidade de ele estar desconectado da equipe. "Não acho que ele precise ser recuperado. Vejo o Vini bem, mas todos nós queremos torcer para que ele seja decisivo, como já foi tantas vezes (...) quando consegue se conectar com sua essência em campo, ele ajuda muito o time e será fundamental", acrescentou. Outro tema da entrevista foi ausência do astro francês Kylian Mbappé, que vai desfalcar o Real Madrid devido a um problema estomacal, o treinador.