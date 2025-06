'Vou continuar defendendo a Palestina', diz Mahmoud Khalil após ser libertado nos EUA

"Mesmo que me matem, vou continuar defendendo a Palestina", declarou neste sábado (21) o ativista pró-palestino Mahmoud Khalil, ao ser recebido com ovação por seus familiares em Nova York após 104 dias em um centro de detenção de imigrantes na Louisiana.

Khalil foi detido em 8 de março em uma residência da Universidade de Columbia em Nova York, e depois transferido para um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) na Louisiana, sem poder estar presente no nascimento de seu filho, antes de ser libertado nesta sexta-feira por determinação da Justiça.

"O mero fato de eu estar aqui é uma mensagem de que todas as tentativas de reprimir as vozes pró-palestinas fracassaram", disse Khalil ao deixar o terminal do Aeroporto de Newark, nos arredores de Nova York, junto com sua esposa Noor Abdalla, empurrando um carrinho de bebê.

O ativista foi recebido por dezenas de simpatizantes eufóricos, entre eles a jovem referência da ala mais à esquerda do Partido Democrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

"Mahmoud Khalil foi detido injustamente durante 104 dias pela administração Trump por motivos políticos, por defender os direitos dos palestinos", declarou a representante de Nova York na Câmara federal, acusando o presidente de tentar "intimidar" o movimento estudantil americano com este caso emblemático.