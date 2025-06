Ucrânia/Zelensky: 20 dos corpos de soldados enviados pela Rússia eram russos, não ucranianos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Incentivo militar

Ainda na sequência de publicações no X, Zelensky publicou o lançamento do programa "Build with Ukraine", indicando que, durante o verão, acordos devem ser assinados para começar a exportar tecnologias de defesa ucranianas, "abrindo linhas de produção em países parceiros". Segundo ele, as armas serão tanto para os parceiro quanto para os ucranianos. "Estamos falando de drones, mísseis e, potencialmente, artilharia", prosseguiu.

Apenas em 2025, foram US$ 43 bilhões alocados para apoiar a indústria de defesa ucraniana, afirmou. "No próximo ano, convocamos cada aliado a alocar 0,25% de seu PIB para isso. Porque apoiar a defesa da Ucrânia significa apoiar a segurança da Europa", disse.