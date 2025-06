Putin teme que o mundo esteja caminhando para uma 3º Guerra Mundial

Vladimir Putin, presidente da Rússia / Crédito: RAMIL SITDIKOV/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou para os participantes de um fórum econômico em São Petesburgo, cidade russa, que está preocupado com o "muito e crescente potencial para conflitos no mundo". A declaração foi feita nesta sexta-feira, 20, mesmo dia em que as Forças Armadas do Irã lançaram um novo ataque com mísseis balísticos contra Israel — e que o Exército israelense anunciou o bombardeio de lançadores de mísseis no sudoeste do país iraniano.

O presidente russo declarou que a Rússia não estaria considerando ser mediadora no conflito entre Irã e Israel, porém destacou que o país tem mantido contato com todas as partes envolvidas. "Temos nossas propostas, e estamos prontos para compartilhá-las", afirmou Putin, sem dar detalhes. Segundo ele, é preciso dialogar para conter os riscos de agravamento da crise. "É preciso evitar uma escalada, sentar-se à mesa de negociações e buscar uma solução aceitável para todos", afirmou. Segundo ele, "ações impulsivas podem levar a consequências imprevisíveis, inclusive para aqueles que acham que estão no controle". "É preocupante. Estou falando sem ironia, sem brincadeiras. Claro que há muito potencial de conflito, ele está crescendo, e está bem diante de nossos olhos, e nos afeta diretamente", disse Putin. A situação dos países do Oriente Médio tem sido assunto no mundo todo, com protestos registrados em diferentes países do Ocidente. Ainda ontem, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, chegou a pediu que Israel e ao Irã, assim como às "potenciais partes" que possam intervir no conflito, deem "uma oportunidade à paz".

"Às partes em conflito, às potenciais partes em conflito e ao Conselho de Segurança, que representa a comunidade internacional, tenho uma mensagem simples e clara: deem uma oportunidade à paz", disse Guterres. Também nesta sexta, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou que o conflito entre os dois países do Oriente Médio está se aproximando de um "ponto sem retorno". Erdogan também pontuou que as consequências podem afetar a região, Europa e Ásia "por muitos anos". Os ataques entre Irã e Israel ocorrem em meio a negociações entre diplomatas iranianos e europeus que discutem o programa nuclear iraniano e o futuro do conflito, em Genebra, na Suíça.