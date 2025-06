Medvedev vence Zverev e vai à final do ATP 500 de Halle

O tenista russo Daniil Medvedev, número 11 do mundo, venceu o alemão Alexander Zverev (N.2) neste sábado (21) e se classificou para a final do ATP 500 de Halle.

Seu adversário na disputa pelo título será o cazaque Alexander Bublik (N.45), campeão em Halle em 2023, que na outra semifinal eliminou o russo Karen Khachanov (N.22).

Medvedev não chegava a uma final desde março de 2024, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Indian Wells.

Ex-número 1 do mundo e campeão do US Open em 2021, o russo de 29 anos buscará seu 21º título no circuito e o primeiro desde a vitória no Masters 1000 de Roma em 2023.

