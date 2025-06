Mbappé desfalcará Real Madrid contra o Pachuca na Copa de Clubes

Kylian Mbappé não viajará a Charlotte para o segundo jogo do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Pachuca do México, informou à AFP neste sábado (21) uma fonte do clube espanhol.

Mbappé está melhorando "pouco a pouco", segundo a fonte do clube, mas não viajará com seus companheiros à cidade da Carolina do Norte para enfrentar o Pachuca, no domingo, pelo Grupo H da Copa de Clubes.

Pelo mesmo problema, o atacante de 26 anos também desfalcou o Real Madrid no primeiro jogo da equipe no torneio, contra o Al-Hilal (empate em 1 a 1), que marcou a estreia do técnico Xabi Alonso.

Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro europeia em sua primeira temporada no Real Madrid, com 31 gols no Campeonato Espanhol e 43 entre todas as competições.

