Israel ataca 5ª instalação nuclear do Irã e agência alerta para riscos

A Resolução 487 do Conselho das Nações Unidas considera que qualquer ataque militar a instalações nucleares é um ataque a todo regime de salvaguardas da AIEA e ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (Thttps://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-06/em-marco-inteligencia-dos-eua-negou-que-ira-construisse-arma-nuclearNP). A agência diz que ataques a instalações nucleares “nunca devem ocorrer”.

“Intensificamos o ataque à instalação nuclear em Isfahan e no oeste do Irã. Esses ataques cumulativos representam um duro golpe para a capacidade de produção nuclear do regime iraniano”, disse o porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin.