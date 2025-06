Homem é preso por terrorismo na Irlanda do Norte após atacar Centro Islâmico

Um homem de 34 anos foi preso sob suspeita de terrorismo na Irlanda do Norte por supostamente lançar um objeto suspeito no Centro Islâmico de Belfast, durante as orações da noite desta sexta-feira, disse a polícia. Ninguém se feriu.

Segundo o chefe assistente de polícia, Anthony McNally, peritos determinaram que o objeto poderia ter causado danos, mas ele não especificou do que se tratava. Detetives da Polícia de Belfast investigam se o caso foi um crime de ódio. Não se acredita que outras pessoas estejam envolvidas no ataque.