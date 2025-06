Exército israelense realiza ataques voltados à infraestrutura militar no sudoeste do Irã

O exército de Israel divulgou há pouco, no Telegram, que realiza agora ataques à infraestrutura militar iraniana no sudoeste do país. Segundo o comandante da Base Aérea de Hatzerim, Brigadeiro General A., a operação mira destruir mísseis inimigos e, assim, reduzir o número de lançamentos em direção a Israel.

"O povo de Israel está mostrando resiliência e nos dando a força necessária para completar a missão", acrescentou o comandante.