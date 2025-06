EUA dá início aos voos de evacuação de Israel

O diplomata Mike Huckabee escreveu na rede social X que Washington está dando ajuda a cidadãos e pessoas com residência permanente nos Estados Unidos que vivem em Israel ou na Cisjordânia.

Dois voos foram fretados de Tel Aviv com destino a Atenas, a capital da Grécia, com cerca de 70 pessoas a bordo, detalhou um funcionário do Departamento de Estado.

O responsável instou os americanos a saírem por seus próprios meios se possível, sem esperar a ajuda oficial.

Essas evacuações acontecem no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogitava uma intervenção militar contra o Irã. Na sexta-feira, deu a Teerã um prazo "máximo" de duas semanas para evitar possíveis ataques americanos. Neste sábado, anunciou que as forças americanas atacaram três instalações nucleares do país persa.

Os Estados Unidos desaconselham seus cidadãos a viajar a Israel e Iraque e, sobretudo, ao Irã, "sob nenhuma circunstância".