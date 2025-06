EUA ataca 3 instalações nucleares no Irã; Trump ameaça com mais ataques

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os ataques aéreos dos Estados Unidos neste domingo (22, sábado no Brasil) "destruíram completa e totalmente" as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã e alertou sobre novos ataques caso Teerã não busque a paz. Em um pronunciamento à nação, direto da Casa Branca, após os Estados Unidos se juntarem à campanha aérea de Israel contra Teerã, Trump chamou os ataques americanos de um "sucesso militar espetacular".

O presidente já havia chocado o mundo ao anunciar nas redes sociais que aeronaves americanas haviam atingido a usina de enriquecimento nuclear iraniana de Fordo, além das instalações de Natanz e Isfahan. O novo envolvimento militar dos EUA ocorre apesar das promessas de Trump de evitar outra "guerra eterna" no Oriente Médio — o Irã prometeu retaliar contra as forças americanas na região caso Washington se envolvesse no conflito. "As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, deve buscar a paz agora", disse Trump. "Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis", acrescentou Trump, que estava acompanhado pelo vice-presidente J.D. Vance, pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em seu discurso à nação americana.

Trump havia dito anteriormente em sua rede Truth Social que uma "carga completa de BOMBAS" foi lançada sobre a instalação subterrânea de Fordo, descrevendo-a como o "local principal". Trump acrescentou que "todos os aviões estão a caminho de casa em segurança. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos". - 'Aviso' -

Mais cedo no sábado, houve relatos de que bombardeiros B-2 americanos — que carregam as chamadas bombas "destruidoras de bunkers" — estavam partindo dos Estados Unidos através do Pacífico. Trump não especificou que tipo de aviões ou munições americanas estavam envolvidos no ataque. A mídia iraniana confirmou que parte da usina de Fordo, assim como as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, foram atacadas.

Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após os ataques. Os Estados Unidos também "avisaram" Israel, seu principal aliado, antes dos ataques, disse um funcionário de alto escalão da Casa Branca à AFP. Netanyahu parabenizou Trump pelos ataques, dizendo que "os Estados Unidos têm sido realmente inigualáveis". Trump havia dito na quinta-feira que decidiria "dentro de duas semanas" se se juntaria à campanha de Israel — mas a decisão veio muito antes.