AIEA confirma que fábrica de centrífugas na planta nuclear de Isfahan foi atingida

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou neste sábado (21) que uma fábrica de produção de centrífugas, máquinas utilizadas para enriquecer urânio, foi "atingida" após novos bombardeios israelenses contra as instalações nucleares de Isfahan, no centro do Irã.

"Conhecemos bem esta instalação. Não havia material nuclear e, portanto, o ataque não terá consequências em termos de radiação" no meio ambiente, afirmou o diretor-geral do organismo da ONU, Rafael Grossi, citado em um comunicado de imprensa.