UE deve abandonar diretriz sobre combate ao 'greenwashing'

A "Diretiva de Declarações Ecológicas" exigiria que as empresas fornecessem dados concretos para apoiar as alegações de que seus produtos são neutros em carbono, biodegradáveis ou "menos poluentes".

De acordo com o porta-voz, a Comissão "continua plenamente comprometida com a luta contra o greenwashing e com a garantia de que os consumidores sejam corretamente informados".

As empresas teriam de apresentar provas de suas declarações ambientais para aprovação por verificadores independentes, com o objetivo de combater o chamado "greenwashing", ou falso ambientalismo.

Os legisladores europeus e os 27 Estados-membros do bloco acordaram no ano passado avançar com a diretiva, que estava sendo negociada.

No entanto, o Partido Popular Europeu (PPE, direita, a maior força do Parlamento do bloco) passou a pressionar pelo fim da iniciativa e esta semana pediu à Comissão que retirasse a proposta.

Danuse Nerudova, negociadora do PPE no caso, acolheu com satisfação a decisão da Comissão e descreveu a proposta como "muito complexa" e sem avaliação de impacto que demonstrasse que seus benefícios superariam os encargos para as empresas.